Un an de plus pour Juan Mata à Manchester United

Juan Mata reste à Old Trafford.

Juan Mata ne bougera pas cet été. Alors que son contrat avec Manchester United s'était ponctué le 30 juin dernier, l'ailier espagnol a décidé de prolonger l'aventure avec les Red Devils: il a signé un nouveau contrat d'un an à Manchester.

C'est avec Chelsea, entre 2011 et 2014, que Juan Mata avait fait ses premiers pas en Premier League. Il a rejoint Man U le 24 janvier 2014 et depuis, il a disputé plus de 270 matchs et inscrit 51 buts avec les Red Devils.