Une légende des Girondins de Bordeaux propose son aide à Gérard Lopez

Un message adressé au probable futur propriétaire Gérard Lopez, qui lutte pour éviter la relégation administrative du club.

Ancien joueur emblématique et directeur sportif des Girondins, Alain Giresse se dit prêt à revenir. La légende de Bordeaux ne souhaite pas entraîner l’équipe, mais s’estime capable de ramener les valeurs qui ont quitté le club ces dernières années.

"Non, je ne serai pas entraîneur", a lâché d'emblée l’ex-international français interrogé par France Info. "Mais je pense que Bordeaux a une identité que l'on réclame, qui a disparu. L'amour du club est complètement mis de côté donc il faut recadrer le club. Et je suis bien placé pour amener tous ces éléments-là, faire en sorte que dans son projet sportif, le club se recadre et se remette en place telle que nous l'attendons dans notre région."