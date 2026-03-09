"Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire" : Silvio Proto a vu plus fort que l'encens de Bertaccini

Manuel Gonzalez
Scott Crabbé et Manuel Gonzalez
| Commentaire
"Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire" : Silvio Proto a vu plus fort que l'encens de Bertaccini
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4336

Adriano Bertaccini a fait beaucoup parler en chassant les mauvais esprits de Neerpede à coups de bâtons d'encens. Mais Silvio Proto a déjà vu plus fort.

Depuis la nomination de Jérémy Taravel comme T1, Anderlecht n'a plus perdu le moindre match. Hier encore, les Mauves se sont présentés au Jan Breydelstadion avec le couteau entre les dents et ont été accrocher un bon point.

Mais outre Taravel, Adriano Bertaccini a également apporté sa pierre à l'édifice en se baladant dans les couloirs de Neerpede avec de l'encens. Objectif : chasser les énergies négatives et faire revenir les bonnes ondes autour de l'équipe. Et cela semble marcher.

Des visiteurs venus d'ailleurs dans le vestiaire

Voir un joueur en parler ouvertement n'arrive pas tous les jours. Mais ce genre de pratique n'est pas si rare dans le milieu, comme l'explique Silvio Proto dans Het Laatste Nieuws : "A Anderlecht, John van den Brom avait fait venir John Troost (un coach mental auprès du groupe. Il nous faisait danser et chanter".

Mais l'ancien gardien en a vu d'autres. "Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire à la Lazio. Je crois que c'est encore quelques crans au-dessus de la promenade avec un bâton d'encens" (rires)


"À l'époque, j'en rigolais. Mais j'ai revu mon jugement. Ma femme étudie la psychologie. Elle m'a fait comprendre que tout peut aider à retirer du stress aux joueurs", conclut Proto. La leçon tient finalement en cela : derrière l'aspect tactique, savoir emmener un groupe avec soi et donner confiance au joueur par n'importe quel moyen reste la clé.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Adriano Bertaccini
Silvio Proto

Plus de news

Pour assurer le top 6, il faudra gagner...face à Anderlecht ou Bruges : "Ce serait historique pour le club"

Pour assurer le top 6, il faudra gagner...face à Anderlecht ou Bruges : "Ce serait historique pour le club"

22:00
Il était resté bredouille pendant sept ans à Anderlecht : le tout premier trophée de Francis Amuzu !

Il était resté bredouille pendant sept ans à Anderlecht : le tout premier trophée de Francis Amuzu !

21:20
La naïveté de Bruges pourrait-elle lui coûter le titre ? Ivan Leko bien loin de ses chiffres du Standard

La naïveté de Bruges pourrait-elle lui coûter le titre ? Ivan Leko bien loin de ses chiffres du Standard

20:40
Le deuxième but du Club de Bruges aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le deuxième but du Club de Bruges aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

20:20
Pouvait-il en être autrement ? Anderlecht a pris sa décision pour Jérémy Taravel

Pouvait-il en être autrement ? Anderlecht a pris sa décision pour Jérémy Taravel

19:50
Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

22:30
Six minutes pour valider un but contre Charleroi : le problème technique qui a semé la panique dans le VAR

Six minutes pour valider un but contre Charleroi : le problème technique qui a semé la panique dans le VAR

21:40
Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

21:00
L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

19:30
5
Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

18:40
Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football" Interview

Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football"

18:20
Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

19:00
Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

16:00
"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois Analyse

"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois

17:30
🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

18:00
🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

16:30
L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

17:00
La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

11:40
"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

15:30
2
🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

15:00
Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

14:40
Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

12:30
3
Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

14:20
Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

14:00
15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

13:30
Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

13:00
José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

12:00
Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

11:20
La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

10:30
1
Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

11:00
Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

08:00
La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

10:01
Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

07:20
"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

07:00
7
🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

09:32
Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved