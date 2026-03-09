"Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire" : Silvio Proto a vu plus fort que l'encens de Bertaccini

Adriano Bertaccini a fait beaucoup parler en chassant les mauvais esprits de Neerpede à coups de bâtons d'encens. Mais Silvio Proto a déjà vu plus fort.

Depuis la nomination de Jérémy Taravel comme T1, Anderlecht n'a plus perdu le moindre match. Hier encore, les Mauves se sont présentés au Jan Breydelstadion avec le couteau entre les dents et ont été accrocher un bon point.

Mais outre Taravel, Adriano Bertaccini a également apporté sa pierre à l'édifice en se baladant dans les couloirs de Neerpede avec de l'encens. Objectif : chasser les énergies négatives et faire revenir les bonnes ondes autour de l'équipe. Et cela semble marcher.

Des visiteurs venus d'ailleurs dans le vestiaire

Voir un joueur en parler ouvertement n'arrive pas tous les jours. Mais ce genre de pratique n'est pas si rare dans le milieu, comme l'explique Silvio Proto dans Het Laatste Nieuws : "A Anderlecht, John van den Brom avait fait venir John Troost (un coach mental auprès du groupe. Il nous faisait danser et chanter".

Mais l'ancien gardien en a vu d'autres. "Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire à la Lazio. Je crois que c'est encore quelques crans au-dessus de la promenade avec un bâton d'encens" (rires)



"À l'époque, j'en rigolais. Mais j'ai revu mon jugement. Ma femme étudie la psychologie. Elle m'a fait comprendre que tout peut aider à retirer du stress aux joueurs", conclut Proto. La leçon tient finalement en cela : derrière l'aspect tactique, savoir emmener un groupe avec soi et donner confiance au joueur par n'importe quel moyen reste la clé.