"On préparait le match quand les attaques ont débuté" : un ancien coach de Pro League rescapé de l'Iran

Adnan Custovic fait partie de ces connaissances du football belge qui ont dû fuir la guerre au Moyen-Orient. Son départ de l'Iran a été long, mais il est aujourd'hui en sécurité.

Ancien joueur de Mouscron, de La Gantoise et du Beerschot, Adnan Custovic a lancé sa carrière de coach en Belgique. Adjoint d'Yves Vanderhaeghe à Courtrai et à Ostende, il est ensuite devenu le T1 du KVO puis de Beveren. On l'a également connu comme T2 d'Ivan Leko à l'Hajduk Split et dans le championnat chinois.

Cette saison, il était l'entraîneur du Zob Ahan Esfahan, en première division iranienne. A l'image de Moussa Djenepo et Duckens Nazon à Esteghlal ou de Ronny Deila en Israël, Custovic a vécu l'embrasement des tensions au Moyen-Orient avec une appréhension certaine.

"Chaque jour, on se réveillait et on se demandait si les attaques avaient commencé. Le jour des premiers bombardements, on préparait notre match du soir face à Persépolis. On était à l'hôtel quand on a appris que les attaques sur Téhéran avaient débuté. Notre match a ensuite été annulé et nous avons reçu l'autorisation de rentrer chez nous", explique-t-il sur Notélé.

Commandant Custo ne voulait pas partir

Pourtant, l'entraîneur bosnien est resté trois jours sous les missiles. Ce sont son ancien entraîneur et son ancien team manager qui l'ont raisonné : "Ils m'ont dit que je devais absolument partir car les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le club a réussi à me trouver un chauffeur et un véhicule et j'ai fait 15h de voiture pour arriver à la frontière turque. Une fois en Turquie, j'ai attendu une journée supplémentaire pour avoir un avion afin de rentrer en Belgique".



Adnan Custovic est donc en sécurité mais reste très préoccupé par la situation sur place : "Je suis vraiment tombé amoureux de l'Iran et de son peuple qui n'est pas comme on le décrit à la télévision. La majorité de la population veut vivre en paix, rigoler en famille et vivre tranquillement. Il y a un régime qui est en place depuis 47 ans et c'est vrai que les gens veulent du changement mais ce ne sera pas si évident que ça. Je ne pense pas que l'attaque des États-Unis et d'Israël était nécessaire".