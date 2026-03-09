L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

Deux phases ont animé les débats arbitraux à l'occasion du match entre l'Union Saint-Gilloise et Genk. Jonathan Lardot s'est positionné au nom du département arbitral.

La première phase, celle qui a le plus fait parler ce week-end, est évidemment le tacle de Christian Burgess sur Robin Mirisola à hauteur du petit rectangle. Si la faute a valu un penalty à Genk, le capitaine de l'Union s'en est tiré avec une carte jaune.

🤔| Komt Christian Burgess hier goed weg met geel? 🔎🟨 #USGGNK pic.twitter.com/3xNRK0a6Vu — DAZN België (@DAZN_BENL) March 7, 2026

"En direct, je comprenais cette décision. Sur base des images disponibles pour le VAR, je la comprenais aussi. Même si'il y avait un doute, justifié, quant à savoir s'il devait être sanctionné d'une carte jaune ou rouge", commence Jonathan Lardot dans Under Review.

On ne peut pas en vouloir au VAR sur base des images à sa disposition

"L'intensité était assez importante, mais les images n'étaient pour moi pas pas des plus claires pour déterminer ce qu'il était juste de faire. La phase a pris une autre ampleur lorsqu'on a vu dans les médias une photo du contact qui ne prête plus à confusion", poursuit le boss de l'arbitrage belge.

Son verdict final est sans appel : "Quand on voit le point de contact et le contexte de la phase, la meilleure décision aurait évidemment été de donner rouge en plus du penalty". Christian Brugess peut donc s'estimer heureux que le VAR n'ait pas disposé de l'angle de vue adéquat.





Jonathan Lardot s'est également exprimé sur le but annulé de Rob Schoofs. Son tir avait été dévié par le bras, pourtant le long du corps, de Mateo Biondic : "Si un défenseur avait dévié le ballon dans son but de la même manière, avec la même position du bras, on aurait accordé le but, jamais de penalty. Le bras est dans une position naturelle. Cela n'augmente pas la surface corporelle du joueur. Mais il s'agit d'un attaquant. Et le règlement est clair : quand un but survient après un contact - fautif ou non fautif - du ballon avec le bras d'un coéquipier, il doit systématiquement être annulé".