Le deuxième but du Club de Bruges aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Par deux fois, Bruges est parvenu à revenir au score contre Anderlecht. Si le premier but de Nicolo Tresoldi est limpide, le second a beaucoup fait parler dans le camp mauve.

Ce qui a cristallisé la colère du Sporting, c'est le duel entre Christos Tzolis et Mihajlo Cvetković sur le côté droit, avant que le centre ne parte. Le Grec semble mettre son bras dans le visage du Serbe. Jonathan Lardot s'est exprimé sur la phase dans Under Review.

Il soutient la validation du but : "Pour moi, c'est une bonne décision. C'est une phase qui s'apparente à du 50-50. Cvetkovic est au duel, Tzolis met aussi son bras et son corps pour protéger le ballon. Cvetkovic arrive par derrière, il ceinture aussi son opposant. Personne n'est très blanc dans cette histoire".

Zone grise, le VAR ne devait pas intervenir

"Ce qui est important pour moi, c'est de savoir s'il y a un mouvement du bras de Tzolis vers le visage de Cvetkovic. Certains diront que c'est ce dernier qui vient, bien involontairement, dans le feu de l'action, mettre sa tête au contact avec le bras de son adversaire", poursuit le patron de l'arbitrage belge sur DAZN.

Son verdict est donc clair : "Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec cette décision de ne pas accorder de coup franc à Anderlecht (et donc de ne pas annuler le but brugeois) sur cette phase".



Certains arbitres auraient sans doute sifflé une faute offensive de Tzolis. Mais pour voir la phase considérée comme une erreur flagrante par le VAR, il aurait fallu plus d'intensité dans le mouvement.