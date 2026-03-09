Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

Photo: © photonews

La guerre au Moyen-Orient soulève de nombreuses questions sportives, à trois mois de la Coupe du monde et à quelques semaines des derniers barrages intercontinentaux. L'Irak a par exemple demandé le report de son match prévu au Mexique.

Les derniers billets pour la Coupe du monde 2026 seront attribués à la fin du mois de mars. Et même si la Belgique n’affrontera pas un vainqueur de barrage intercontinental lors de la phase de poules, ces matchs pourraient néanmoins influencer le parcours des Diables Rouges.

Les hommes de Rudi Garcia devront en effet affronter l’Égypte, la Nouvelle-Zélande et l’Iran lors du mondial nord-américain. Mais en raison de la guerre qui touche actuellement le Moyen-Orient, la participation de l’Iran à la compétition n’est désormais plus certaine.

Son remplaçant pourrait être le perdant de la finale du barrage intercontinental opposant l’Irak au vainqueur de la demi-finale entre la Bolivie et le Suriname. Sauf que là encore, la situation géopolitique soulève des doutes quant à la tenue de ces rencontres.

Un barrage qui pourrait avoir des conséquences sur les Diables Rouges

La fédération irakienne a en effet demandé à la FIFA de reporter la finale, l’espace aérien irakien étant fermé en raison du conflit, empêchant les joueurs de prendre l’avion depuis Bagdad.

De plus, "la fermeture des ambassades a généré un problème de visa pour cette finale prévue au Mexique", écrit le journaliste d’investigation Romain Molina. Les joueurs et le staff irakien pourraient donc se voir refuser l’accès au territoire mexicain.

La situation reste donc très incertaine, alors que l’Irak attend depuis 40 ans sa seconde participation à une Coupe du monde. Si le barrage peut effectivement se dérouler, le perdant pourrait remplacer l’Iran en cas de forfait, tandis que le gagnant serait directement qualifié. Et si le match n’a pas lieu, il restera à voir quelle décision prendra la FIFA…

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
