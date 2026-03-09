Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

La guerre au Moyen-Orient soulève de nombreuses questions sportives, à trois mois de la Coupe du monde et à quelques semaines des derniers barrages intercontinentaux. L'Irak a par exemple demandé le report de son match prévu au Mexique.

Les derniers billets pour la Coupe du monde 2026 seront attribués à la fin du mois de mars. Et même si la Belgique n’affrontera pas un vainqueur de barrage intercontinental lors de la phase de poules, ces matchs pourraient néanmoins influencer le parcours des Diables Rouges.

Les hommes de Rudi Garcia devront en effet affronter l’Égypte, la Nouvelle-Zélande et l’Iran lors du mondial nord-américain. Mais en raison de la guerre qui touche actuellement le Moyen-Orient, la participation de l’Iran à la compétition n’est désormais plus certaine.

Son remplaçant pourrait être le perdant de la finale du barrage intercontinental opposant l’Irak au vainqueur de la demi-finale entre la Bolivie et le Suriname. Sauf que là encore, la situation géopolitique soulève des doutes quant à la tenue de ces rencontres.

Un barrage qui pourrait avoir des conséquences sur les Diables Rouges

La fédération irakienne a en effet demandé à la FIFA de reporter la finale, l’espace aérien irakien étant fermé en raison du conflit, empêchant les joueurs de prendre l’avion depuis Bagdad.

De plus, "la fermeture des ambassades a généré un problème de visa pour cette finale prévue au Mexique", écrit le journaliste d’investigation Romain Molina. Les joueurs et le staff irakien pourraient donc se voir refuser l’accès au territoire mexicain.





La situation reste donc très incertaine, alors que l’Irak attend depuis 40 ans sa seconde participation à une Coupe du monde. Si le barrage peut effectivement se dérouler, le perdant pourrait remplacer l’Iran en cas de forfait, tandis que le gagnant serait directement qualifié. Et si le match n’a pas lieu, il restera à voir quelle décision prendra la FIFA…