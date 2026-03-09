Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

Comme chaque lundi, nous vous présentons notre onze du week-end. Sept équipes y sont représentées, avec notamment deux Unionistes et deux Anderlechtois.

Gardien

Plusieurs prétendants entre les perches. À commencer par Colin Coosemans et Andreas Jungdal, qui ont été précieux pour Anderlecht et Westerlo dans l'adversité. Mais c'est Taishi Nozawa qui sera notre titulaire. Ces dernières semaines, le gardien de l'Antwerp aimante littéralement les ballons. Déjà très impressionnant contre Anderlecht et l'Union, il a récidivé contre la RAAL. Si le Great Old est reparti de La Louvière avec un point, il le doit en partie aux neuf arrêts de son gardien japonais. Les 2,26 expected goals louviérois n'ont ainsi rien rapporté aux Loups

Défense

Sur le côté droit, Henry Lawrence a encore fait le boulot avec le Standard. Le défenseur anglais n'est pas de ceux que l'on voit le plus dans un match, mais à Zulte Waregem, il est sorti de l'ombre en inscrivant - de son propre aveu - le but le plus important de sa carrière. Son flair dans le rectangle a maintenu les Rouches dans la course au top 6.

Dans l'axe, Yllan Okou est associé à Siebe Van der Heyden. Les deux hommes ont, comme souvent, été synonymes de solidité et de sérénité dans l'arrière-garde. Avec la cleansheet en prime pour le premier et un assist pour le second.

Côté gauche, on vous l'accorde : Guilherme Smith n'est pas à proprement parler un back de formation. Mais en l'alignant comme piston, l'Union lui permet d'arriver lancé aux abords du rectangle adverse. Et cela paie : un beau débordement pour servir Besfort Zeneli. Il a ensuite failli délivrer un deuxième assist du même genre, mais le but d'Anouar Ait El Hadj a été annulé.

Entrejeu

Désormais habitué de notre séquence, Nathan De Cat s'est encore distingué en ouvrant le score au Club de Bruges. Pour un joueur si peu maladroit avec le ballon, conclure ainsi en un temps, sans geste superflu, et faire preuve de caractère au sein d'une équipe repliée est un signe supplémentaire de maturité.



À ses côtés, on retrouve Besfort Zeneli. Pour sa deuxième titularisation avec l'Union, l'international suédois a délivré sa carte de visite avec un but, un assist pour Christian Burgess et un jeu entre les lignes des plus intéressants. En matière de jeu entre les lignes, Ryotaro Ito en connaît lui aussi un rayon. Pour sa centième apparition sous le maillot de Saint-Trond, le Japonais a fait la différence avec un nouvel assist pour Kaito Matsuzawa, faisant ainsi basculer la rencontre face au Cercle.

Attaque

Devant, Nicolo Tresoldi était tout simplement incontournable. L'attaquant du Club de Bruges a beau ne pas encore avoir marqué à l'extérieur cette saison, ses buts à domicile rentabilisent à eux seuls son transfert. Encore un doublé contre Anderlecht. Son égalisation symbolise bien le flair et la vivacité du joueur dans le rectangle.

Dans le camp d'en face, Thorgan Hazard a remarquablement emmené l'attaque anderlechtoise. Et pourtant, contrairement à ces dernières semaines, il n'a pas marqué. Mais son travail défensif et ses efforts au coeur du jeu pour permettre à Anderlecht de ressortir sous pression doivent être soulignés. Il est d'ailleurs impliqué sur les deux buts. D'abord en arrachant le ballon aux abords du rectangle brugeois sur le 0-1 de De Cat, puis en isolant Nathan Saliba pour initier l'action du 0-2.

Enfin, la troisième place en pointe revient à Ibrahima Cissé. Le Sénégalais de 18 ans n'était pourtant pas prédestiné à briller. Il s'agissait en effet de sa première apparition avec l'équipe A de La Gantoise. Arrivé d'Afrique en octobre, il a débuté sur le banc contre Malines. Mais la blessure précoce de Wilfried Kanga l'a projeté en pleine lumière : un premier but en D1A à la clé et des qualités indéniables balles au pied.