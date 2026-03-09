Pouvait-il en être autrement ? Anderlecht a pris sa décision pour Jérémy Taravel

Jérémy Taravel est toujours sur le banc d'Anderlecht ad interim. Mais il peut désormais être considéré comme T1 à part entière.

Le premier test à l'Antwerp était déjà particulièrement périlleux, il a été réussi haut la main. Anderlecht a ensuite réussi un 7 sur 9 contre la RAAL, Zulte Waregem et Louvain. Hier, le Sporting à la sauce Taravel a réussi le test ultime, un déplacement au Club de Bruges conclu sur ce score de 2-2.

La prestation mauve dans le topper a conforté les dirigeants dans ce qui apparaîssait de plus en plus comme une évidence : Het Nieuwsblad confirme que le club veut poursuivre avec Jérémy Taravel, au moins jusqu'en fin de saison.

Le Français sera donc bien sur le banc lors des Playoffs et lors de la finale de la Coupe. Une situation impensable il y a deux mois encore, quand Besnik Hasi, Edward Still et Lucas Biglia étaient toujours en poste.

Un groupe remis en confiance

La venue d'un nouvel entraîneur avait été immédiatement envisagée, Alfred Schreuder en tête. Mais plus les jours passaient, plus le Néerlandais se rendait compte que quitter l'Arabie Saoudite se révélait compliqué et plus Taravel gagnait des points.

Anderlecht n'a pourtant toujours pas officiellement communiqué la suppression de la mention 'ad interim'. La confirmation est officieuse. L'ancien adjoint d'Ivan Leko ne possède actuellement pas les qualifications requises pour entraîner en Pro League. Le Sporting et son coach sont actuellement en période de transition de soixante jours, qui prendra fin dans un mois.



Les Mauves espèrent trouver une solution d'ici là. Jérémy Taravel ne pourra pas suivre la formation nécessaire à l'obtention de la licence Pro en Belgique dans l'immédiat, mais Anderlecht est en discussion avec des partenaires à l'étranger. Si Taravel est enregistré – ce qui est prévu –, le dernier obstacle administratif sera levé.