Pour assurer le top 6, il faudra gagner...face à Anderlecht ou Bruges : "Ce serait historique pour le club"

Malines s'est incliné 3-1 à La Gantoise ce week-end. Avec 42 points, le KV n'est toujours pas mathématiquement assuré de disputer les Champions' Play-offs. Il manque encore une victoire pour en être totalement certain.

Malines a son sort entre les mains. Le hic, c'est que ses deux derniers matchs tombent à domicile contre Anderlecht et en déplacement au Club de Bruges. Des rencontres tout sauf évidentes, mais où prendre des points ferait du KV une équipe totalement à sa place dans les Champions' Playoffs.

Myron van Brederode y croit : "Nous n'avons encore jamais perdu deux fois de suite et j'espère que ce ne sera pas le cas maintenant. Nous n'avons pas su terminer le travail contre Gand, donc il faudra le faire la semaine prochaine".

Deux journées passées hors du top 6 depuis le début de saison

"Nous devons être présents dès la première minute. Trop souvent, on ne commence à jouer qu'une fois menés au score. Ce serait historique pour le club, donc tout le monde doit comprendre pour quoi on joue", a déclaré le Néerlandais.

Fred Vanderbiest est lui aussi déjà concentré sur l'objectif : "Nous ne devons pas faire de bêtises contre le Club et Anderlecht. Nous avons déjà obtenu des résultats contre des adversaires difficiles sur papier, dans l'adversité".



C'est donc le match contre Sporting qui fera office de première balle de top 6 : "Nous abordons la rencontre avec confiance. Il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme. Nous n'avons encore jamais perdu deux fois d'affilée, et nous avons rarement quitté le top 6".