"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

Vincent Kompany s'est exprimé ce lundi en conférence de presse sur son futur adversaire en 1/8es de la Ligue des champions, l'Atalanta.

L'entraîneur belge ne sous-estime pas l'Atalanta : "Nous affrontons une équipe physiquement très solide. Il y a des similitudes avec notre match à Dortmund, notamment dans la manière de jouer avec une défense à trois en possession et de chercher des courses dans le dos de la défense.

Mais la façon dont l’Atalanta presse est impressionnante depuis plusieurs années. Cela a été une grande partie de leur succès", a-t-il poursuivi.

Une équipe expérimentée

Vincent Kompany est prudent : "Ils ont de l’expérience en Europe et ont obtenu une victoire convaincante contre une impressionnante équipe du Leverkusen. Ce n’est pas un adversaire facile.

Personne ne doit les sous-estimer. Tous les experts savent que cela peut être une confrontation intéressante, mais nous avons nos forces et nous savons que nous affrontons une équipe italienne."

Lire aussi… Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point›

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce mardi à 21h00. Les deux équipes s'affronteront dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.