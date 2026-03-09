Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

Thibaut Courtois confirme sa fibre d'investisseur ces derniers mois. Le Sporting Hasselt pourrait être sa prochaine cible.

Le suspense est total en D1 VV. Le Sporting Hasselt occupe la tête du classement, à égalité avec Knokke. Les deux équipes comptent 46 points, alors qu'il reste encore six rencontres à disputer. Les Limbourgeois pourraient donc, en cas de bonne fin de saison, décrocher une montée vers la Challenger Pro League.

Le club de Sam Kerkhofs et de l'acteur Rik Verheye fait beaucoup parler de lui, ce qui attise aussi l'intérêt de potentiels investisseurs. Kerkhofs s'est exprimé à ce sujet dans le podcast FC Limburg du Belang van Limburg.

"Ce sont surtout des pistes étrangères, avec lesquelles je ne vais pas poursuivre les discussions pour le moment", a-t-il expliqué. "Un groupe américain, un autre turc... Pour l'instant, ils viennent se renseigner et nous, on temporise."

Sam Kerkhofs cite Thibaut Courtois comme investisseur potentiel

Mais il a ensuite lâché un nom que tout le monde connaît. "Quelqu'un comme Thibaut Courtois m'intéresserait bien davantage pour monter quelque chose. Je le connais depuis 15 ans", indique Kerkhofs.

"Quand nous avons repris le Sporting Hasselt, il a suivi cela de près et je pense que Thibaut est plutôt séduit. Il est en train de devenir un entrepreneur dans le sport et il y a eu des discussions, mais il est beaucoup trop tôt pour dire où cela mènera."





Le partenaire d'affaires de Thibaut Courtois, Gonzalo Vila, avait déjà indiqué par le passé qu'ils allaient encore investir dans deux clubs européens, dont un en Belgique, après être devenus actionnaires du club français du Mans. Aidera-t-il le Sporting Hasselt à devenir...le futur rival régional du KRC Genk ?