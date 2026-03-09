Six minutes pour valider un but contre Charleroi : le problème technique qui a semé la panique dans le VAR

Charleroi a été accroché à Dender samedi soir. L'un des deux buts inscrit par les locaux a donné du fil à retordre à l'arbitrage vidéo.

Près de six minutes : c'est le temps qui s'est écoulé entre le but marqué par David Hrnčár contre Charleroi et sa confirmation par le VAR. Une longue attente sur le terrain qui a rappelé les interventions de l'arbitrage vidéo avant l'adoption de la technologie semi-automatique de vérification du hors-jeu.

Jonathan Lardot s'en est expliqué dans Under Review : "Cela a en effet duré très longtemps. Il y avait plusieurs choses à vérifier dans cette phase. Il y a deux situations de hors-jeu. Malheureusement, le VAR a connu un problème technique avec le système employé pour le hors-jeu".

Une défaillance au pire moment

"Lorsqu'il a fallu déterminer le point de contact entre le pied et le ballon pour figer l'image, le système a proposé un point de contact avec une distance d'environ un demi-mètre entre le pied et le ballon", poursuit le patron de l'arbitrage belge sur DAZN.

Les arbitres ont donc dû se débrouiller à l'ancienne : "Il a fallu faire un reset du système et déterminer manuellement ce point de contact. C'est quelque chose de tout à fait possible avec le système, mais c'est ce qui explique que la vérification a duré plus de temps. D'autant plus qu'il y avait deux situations de hors-jeu dans la même phase".



Le VAR a pris son temps mais en est venu à déterminer le point de contact avec précision et ainsi prendre la bonne décision. C'est finalement tout ce qui compte, malgré quelques gouttes de sueur inattendues à Tubize et sur le terrain.