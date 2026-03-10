Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse sur l'état de santé d'Harry Kane, absent le week-end dernier en championnat. Il a également pris la parole au sujet de Jonas Urbig, qui devrait remplacer Manuel Neuer dans les cages contre l'Atalanta.

Ce mardi, le Bayern se déplace à l'Atalanta en 1/8es de finale aller de la Ligue des champions. Les Italiens, qui sont venus à bout de la Juventus au tour précédent, espèrent bien jouer un mauvais tour au Bayern, qui était déjà qualifié à ce stade de la compétition après avoir terminé dans le top 8.

Vincent Kompany n'a pas confirmé le retour d'Harry Kane, précisant qu'aucune décision n'a encore été prise : "Harry a fait un bon entraînement aujourd’hui, mais nous voulons attendre demain matin.

Pourquoi ? Pour voir comment il a récupéré. Il est important pour nous qu’il soit ici et qu’il puisse jouer un rôle demain", a ajouté le coach belge. 

Manuel Neuer absent

Une chose est sûre, Manuel Neuer ne sera pas de la partie. C'est Jonas Urbig qui le remplacera vraisemblablement. Vincent Kompany s'est exprimé au sujet du jeune gardien allemand : "Il est en train d’acquérir beaucoup d’expérience. Ce n’est plus sa première fois. Mais il ne s’agit pas de Jonas. Il s’agit de la performance de toute l’équipe. Jonas en fait partie et n’a pas besoin de jouer un rôle différent."

Lire aussi… "Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta
En ce qui concerne Manuel Neuer, il devrait également être absent samedi contre le Bayer Leverkusen. Il pourrait également manquer le match retour contre l'Atalanta et la réception en championnat de l'Union Berlin. Selon le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg, l'objectif est qu'il profite de la trêve internationale pour se remettre en forme pour le 4 avril face à Fribourg.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Atalanta - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Atalanta
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

"Ce n'est pas un adversaire facile" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter l'Atalanta

07:40
Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

Du nouveau au Standard ? Des investisseurs étrangers pourraient arriver

09:00
Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

Jelle Vossen enfin libéré ? Voici pourquoi le limogeage du coach de Zulte Waregem pourrait tout changer

08:30
Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire Analyse

Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire

07:20
1
"On préparait le match quand les attaques ont débuté" : un ancien coach de Pro League rescapé de l'Iran

"On préparait le match quand les attaques ont débuté" : un ancien coach de Pro League rescapé de l'Iran

07:00
Un ancien de Charleroi et de l'Antwerp pour sauver Namur : "Nous avons parlé avec quelques mentors de D1 ACFF"

Un ancien de Charleroi et de l'Antwerp pour sauver Namur : "Nous avons parlé avec quelques mentors de D1 ACFF"

06:30
"Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire" : Silvio Proto a vu plus fort que l'encens de Bertaccini

"Un jour, un exorciste est entré dans le vestiaire" : Silvio Proto a vu plus fort que l'encens de Bertaccini

23:00
1
Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

Des conséquences directes pour les Diables ? Un barrage de la Coupe du monde pourrait être reporté

22:30
Pour assurer le top 6, il faudra gagner...face à Anderlecht ou Bruges : "Ce serait historique pour le club"

Pour assurer le top 6, il faudra gagner...face à Anderlecht ou Bruges : "Ce serait historique pour le club"

22:00
Six minutes pour valider un but contre Charleroi : le problème technique qui a semé la panique dans le VAR

Six minutes pour valider un but contre Charleroi : le problème technique qui a semé la panique dans le VAR

21:40
Il était resté bredouille pendant sept ans à Anderlecht : le tout premier trophée de Francis Amuzu !

Il était resté bredouille pendant sept ans à Anderlecht : le tout premier trophée de Francis Amuzu !

21:20
Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

21:00
La naïveté de Bruges pourrait-elle lui coûter le titre ? Ivan Leko bien loin de ses chiffres du Standard

La naïveté de Bruges pourrait-elle lui coûter le titre ? Ivan Leko bien loin de ses chiffres du Standard

20:40
Le deuxième but du Club de Bruges aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le deuxième but du Club de Bruges aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

20:20
1
Pouvait-il en être autrement ? Anderlecht a pris sa décision pour Jérémy Taravel

Pouvait-il en être autrement ? Anderlecht a pris sa décision pour Jérémy Taravel

19:50
L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

L'Union l'a échappé belle : Christian Burgess n'a pas été exclu parce que le VAR n'avait pas les bonnes images

19:30
5
Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

Thibaut Courtois investira-t-il dans un club belge autre que Genk ? "Il y a eu des discussions"

19:00
Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

Lawrence providentiel pour le Standard, quatre Bruxellois à l'honneur : voici notre onze du week-end

18:40
Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football" Interview

Pour Benoit Nyssen, défier le Standard reste particulier : "L'ambiance de Sclessin m'a fait aimer le football"

18:20
🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

🎥 Improbable en Allemagne : un supporter masqué débranche la VAR pour empêcher un penalty !

18:00
"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois Analyse

"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois

17:30
L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

L'Angleterre et l'Italie à ses pieds : un jeune Diable Rouge pourrait franchir un nouveau cap cet été

17:00
🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

🎥 Saint-Trond est de retour à la hauteur du Club de Bruges... mais Wouter Vrancken n'a pas vu que du positif

16:30
Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

Le verre à moitié vide... ou à moitié plein pour Jeremy Taravel et Anderlecht ? "Il y a toujours de la pression"

16:00
"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

"On était entre deux chaises" : le pari de Vincent Euvrard qui s'est révélé payant pour le Standard

15:30
2
🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

🎥 Malines se remet-il à douter ? "Un avant-goût des Play-Offs 1... si nous y sommes"

15:00
Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

Orphelin à 18 ans et encore au Sénégal il y a six mois : la nouvelle arme de Rik De Mil se révèle

14:40
Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

14:20
Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

14:00
15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

13:30
Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

13:00
Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

12:30
3
José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

12:00
La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

11:40
Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

11:20
Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/16 Finales (A)
Galatasaray Galatasaray 18:45 Liverpool Liverpool
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Tottenham Tottenham
Atalanta Atalanta 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 11/03 Arsenal Arsenal
Bodo Glimt Bodo Glimt 11/03 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSG PSG 11/03 Chelsea Chelsea
Real Madrid Real Madrid 11/03 Manchester City Manchester City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved