Harry Kane proche d'un retour et Manuel Neuer absent : Vincent Kompany fait le point

Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse sur l'état de santé d'Harry Kane, absent le week-end dernier en championnat. Il a également pris la parole au sujet de Jonas Urbig, qui devrait remplacer Manuel Neuer dans les cages contre l'Atalanta.

Ce mardi, le Bayern se déplace à l'Atalanta en 1/8es de finale aller de la Ligue des champions. Les Italiens, qui sont venus à bout de la Juventus au tour précédent, espèrent bien jouer un mauvais tour au Bayern, qui était déjà qualifié à ce stade de la compétition après avoir terminé dans le top 8.

Vincent Kompany n'a pas confirmé le retour d'Harry Kane, précisant qu'aucune décision n'a encore été prise : "Harry a fait un bon entraînement aujourd’hui, mais nous voulons attendre demain matin.

Pourquoi ? Pour voir comment il a récupéré. Il est important pour nous qu’il soit ici et qu’il puisse jouer un rôle demain", a ajouté le coach belge.

Manuel Neuer absent

Une chose est sûre, Manuel Neuer ne sera pas de la partie. C'est Jonas Urbig qui le remplacera vraisemblablement. Vincent Kompany s'est exprimé au sujet du jeune gardien allemand : "Il est en train d’acquérir beaucoup d’expérience. Ce n’est plus sa première fois. Mais il ne s’agit pas de Jonas. Il s’agit de la performance de toute l’équipe. Jonas en fait partie et n’a pas besoin de jouer un rôle différent."

En ce qui concerne Manuel Neuer, il devrait également être absent samedi contre le Bayer Leverkusen. Il pourrait également manquer le match retour contre l'Atalanta et la réception en championnat de l'Union Berlin. Selon le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg, l'objectif est qu'il profite de la trêve internationale pour se remettre en forme pour le 4 avril face à Fribourg.