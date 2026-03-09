Près de cinq mois sur la touche : le soulagement pour un Diable, enfin de retour à l'entraînement collectif

Malick Fofana is back ! L'ailier belge a fait son apparition à l'entraînement collectif de Lyon. Le bout du tunnel est tout proche.

Le 26 octobre dernier, Malick Fofana s'était occasionné une entorse à la cheville contre Strasbourg. Les images de sa sortie dans la voiturette médicale de l'OL avaient glacé tout le monde.

Son indisponibilité aura été à la hauteur du choc, avec pas moins de quatre mois et demi passés à l'infirmerie. De retour sous forme de séances individuelles, Fofana a passé un cap dans son processus de rétablissement.

Un rayon de soleil à l'entraînement

Ce lundi, il a en effet fait son retour à l'entraînement collectif des Gones pour la première fois. Le club l'a confirmé via une petite vidéo sur les réseaux sociaux.

Back with the team 🔴🔵🔥 pic.twitter.com/xhDImroqb6 — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2026

L'ancienne pépite de La Gantoise a donc enfin pu retrouver le ballon et les exercices avec ses coéquipiers, de quoi redonner le sourire au groupe dans la mauvaise passe actuelle (un point sur neuf lors des trois derniers matchs).





Le staff médical prendra évidemment soin de ne pas brûler les étapes au cours des prochaines semaines. Mais à trois mois de la Coupe du Monde, le signal ne peut qu'être positif pour Rudi Garcia.