Du Standard à la sauce Leko dans cet Anderlecht ? Taravel sait ce qu'il doit faire...et ne pas faire

Anderlecht a livré contre le Club de Bruges une performance physique de très haut niveau. Après coup, les joueurs étaient épuisés. Sur le papier, l'adversaire était supérieur, mais toute l'équipe s'est battue sur chaque mètre de terrain. Cela comporte toutefois un danger.

Nathan De Cat pressait tout ce qui s'approchait de lui. Thorgan Hazard montrait l'exemple en allant lui aussi à l'abordage. Une telle dépense d’énergie a toutefois son revers : pour De Cat, la batterie était vide après une heure. Jérémy Taravel s'est montré prudent avec lui et l'a sorti. Combien d'entraîneurs auraient quand même laissé leur meilleur joueur un peu plus longtemps sur le terrain ?

Un football exigeant

La base de cet Anderlecht est l’engagement et la stabilité défensive. Grâce à ces fondations, l’équipe a aussi pu se montrer dangereuse en transition. Les courses à haute intensité n'ont pas manqué. Les joueurs offensifs ont multiplié les sprints de 50 à 60 mètres.

Pourtant, ce niveau d’effort physique est difficile à tenir. On ne peut pas s’attendre à ce que des joueurs comme Hazard, Degreef et De Cat répètent cela dix matchs d’affilée en play-offs. La question se pose donc : combien de barres d’énergie restera-t-il pour la suite de la saison ? Il y a un an, Taravel était aux premières loges pour constater que le Standard n'avançait plus en deuxième partie de saison après des premiers mois particulièrement énergivores avec Ivan Leko.

Une première expérience particulièrement formatrice

Cette finale de Coupe, avec un ticket direct pour l’Europa League, est et reste le match le plus important de la saison. Le 14 mai, personne dans le staff ne voir De Cat et Hazard dans le rouge.

La prestation contre le Club de Bruges peut servir de référence, mais Taravel devra aussi continuer à gérer ses joueurs avec prudence. Comme il le fait depuis cinq matchs déjà. Il utilise d'ailleurs à chaque fois ses cinq changements.



Lors des Playoffs, il devra continuer à gérer ses forces vives, qu'elles aient 17 ans ou 32. Cela peut coûter des points, mais le plus important restera de conserver un onze en pleine possession de ses moyens au Stade Roi Baudouin.