Il était resté bredouille pendant sept ans à Anderlecht : le tout premier trophée de Francis Amuzu !
Grêmio a remporté le Campeonato Gaúcho, le championnat de l'État brésilien du Rio Grande do Sul. Francis Amuzu et ses coéquipiers avaient la différence au match aller contre l'Internacional.

C'est une anomalie quand on évolue pendant sept ans à Anderlecht : en intégrant le noyau A quelques mois après le dernier titre de champion du Sporting et en s'en allant l'hiver dernier, Francis Amuzu n'avait toujours pas remporté le moindre trophée dans sa carrière.

Après la finale de Coupe perdue contre La Gantoise sous les ordres de Vincent Kompany, le petit ailier gauche avec une autre occasion d'inaugurer son palmarès avec cette finale du Campeonato Gaúcho contre le grand rival régional de l'Internacional.

Grêmio était dans une position confortable après sa victoire 3-0 lors de la manche aller. Amuzu avait d'ailleurs apporté sa pierre à l'édifice en marquant le deuxième but en contre. Hier, il était au centre d'un certain traitement de faveur de la part des défenseurs adverses, qui n'ont cessé de le matraquer dès les premières minutes.

Couvert de bleus mais heureux

"Je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris. J'étais inspiré par le football brésilien, élevé au rang d'art. C'est comme ça que le football devrait être. C'est pourquoi je n'ai pas compris les réactions des joueurs de l'Internacional et pourquoi ils m'ont fait ça sur le terrain", s'est-il étonné, relayé par Het Nieuwsblad.

Qu'importe, finalement : aussi hâché a-t-il été, le match a offert à Francis Amuzu le tout premier trophée de sa carrière avec ce score de 1-1. Celui que les supporters de Grêmio surnomment affectueusement 'Amuzinho' a fêté cela comme il se doit avec ses coéquipiers.

