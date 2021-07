Leandro Paredes prévient Neymar : "Il sait que je vais le rendre fou"

Cette nuit (2h), il y a la finale de la Copa America entre l'Argentine et le Brésil.

Neymar (29 ans) sera également opposé à son coéquipier au PSG, Leandro Paredes (27 ans). Et l'Argentin ne compte pas lui laisser une seule minute de répit comme il l'a fait savoir.

"Il aime qu’on le cherche, il aime le contact. Mais ils l’ont un peu trop cherché depuis le début de la Copa America", a confié le milieu de terrain lors d’une interview accordée à TyC Sports, avant de se projeter sur leur duel à venir. (...) "Le marquer, c’est très compliqué. Tu ne sais jamais où il va aller ou ce qu’il va faire, comme avec Messi. Ils sont plus rapides que la moyenne dans leur tête, et physiquement aussi. Mais Neymar sait que je vais le rendre fou, et il me l’a dit. Il sait très bien qu’on va se battre pendant toute la rencontre."