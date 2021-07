Le Club de Bruges sur les traces d'un attaquant du FC Séville

En difficulté du côté du FC Séville, Oussama Idrissi serait suivi par le Club de Bruges, qui chercherait à se renforcer en attaque.

Oussama Idrissi n'est plus en odeur de sainteté du côté du FC Séville. De retour après six mois passés en prêt, il ne devrait pas faire de vieux os en Andalousie. Plusieurs clubs se seraient alors positionnés pour l'accueillir. D'après les informations d'Estadio Deportivo, le Club de Bruges serait l'un d'entre eux.

Mais malgré leur volonté de se séparer du joueur de 25 ans, les Blanquirrojos ne compteraient pas le brader pour autant. En effet, toujours selon la même source, ces derniers aimeraient récupérer les 12 millions d'euros investis dans son transfert l'été dernier. Un prêt avec option d'achat serait l'option privilégiée.

Pour rappel, Oussama Idrissi a rejoint Séville le 5 octobre dernier, en provenance de l'AZ Alkmaar. Mais après seulement six mois passés en Andalousie, le Marocain a été prêté à l'Ajax Amsterdam durant la deuxième partie de saison, où il n'a pas convaincu non plus (285 minutes jouées seulement). La sortie se rapproche pour lui.