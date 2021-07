Axel Witsel s'élève à nouveau contre le racisme: "Lutter contre le racisme dans le sport"

Depuis la finale de l'Euro, certains "supporters" se sont sentis obligés de proférer des insultes racistes envers les trois anglais qui ont manqué leur tir au but contre l'Italie.

Marcus Rashford, Saka et Jadon Sancho ont été la cible d'insultes profondément immondes sur les réseaux sociaux et ont été soutenus par beaucoup de personnes, ce qui est rassurant.

Ce mardi, Axel Witsel a lui aussi pris position en défendant les trois joueurs anglais: "Je suis avec vous alors que nous continuons à lutter contre le racisme dans le sport. Nous demandons encore aux responsables d'agir et de nous protéger".

I stand with you as we continue to challenge racism in sport.



We are still asking for more from the people in charge to take action and protect us! ✊🏽 pic.twitter.com/SXMN1jWrMG