Plusieurs mois d'absence pour Marcus Rashford

Mauvaise nouvelle pour l'un des malheureux protagonistes de la séance de tirs au but de la finale de l'Euro : Marcus Rashford va être opéré et sera absent plusieurs mois.

Marcus Rashford (23 ans) souffrait de l'épaule et devait prendre une décision concernant une opération ; d'après le Telegraph, l'attaquant de Manchester United a choisi de passer sur le billard et devrait être absent pour les deux premiers mois de compétition. Rashford se fera en effet opérer fin juillet et devrait être indisponible jusqu'en octobre.

Le buteur anglais souffre de l'épaule depuis novembre 2020 et si une opération n'est pas indispensable dans son cas, Rashford craindrait cependant une perte de mobilité sans chirurgie.