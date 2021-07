📷 Le FC Barcelone révèle son maillot extérieur

Après son maillot domicile, qui osait déjà trancher un peu avec les habitudes, le FC Barcelone les bouscule carrément avec sa vareuse away, qui arbore des teintes roses-violettes originales et faisant référence à l'équipe féminine, championne d'Europe pour la première fois de son histoire la saison passée.

OUR NEW AWAY KIT.#𝙈𝙊𝙍𝙀𝙏𝙃𝘼𝙉 𝙀𝙈𝙋𝙊𝙒𝙀𝙍𝙈𝙀𝙉𝙏 💜 pic.twitter.com/bYgcE2ciqs