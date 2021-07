La reprise de l'Excelsior Virton imminente ?

La situation de l'Excelsior Virton est incertaine depuis la victoire judiciaire du club, qui lui permet de débuter la prochaine saison de D1B.

L'incertitude concernait l'équipe qu'allaient aligner les Gaumais, mais aussi et d'abord la reprise du club, qu'on annonce depuis de longues semaines déjà : Flavio Becca était sur le départ et tout indiquait que l'homme d'affaires luxembourgeois allait quitter Virton et revendre le club. Cependant, il n'en serait finalement rien, d'après La Dernière Heure : si de nouveaux investisseurs devraient bel et bien arriver en Gaume, Becca ne quitterait pas le navire pour autant.

Becca, qui n'est plus propriétaire que de l'Excelsior et du Swift Hesperange au Luxembourg, resterait donc en place ... au moins pour l'apparat : des investisseurs étrangers, liés à un autre club, devraient débarquer. Une conférence de presse devrait officialiser la chose ce lundi. La DH affirme cependant que Tom Van den Abbeele (ex-STVV, ex-scout de Bruges et Chelsea) devrait devenir le nouveau manager de Virton. Il aura du travail puisque officiellement, le club n'a actuellement que deux joueurs sous contrat, à un mois du premier match de compétition.