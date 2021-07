Le Real Madrid a un plan bien précis pour relancer Eden Hazard

Après deux saisons plus que mitigées à la Casa Blanca, l'ailier belge aura à coeur de réaliser un très bon exercice. Et le club merengue fait tout pour que le capitaine des Diables Rouges retrouve le niveau qui était le sien quand il évoluait à Chelsea.

Selon As, le Real Madrid et son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, font le nécessaire pour retrouver un Eden Hazard au sommet de sa forme et en pleine possession de ses capacités physiques. La Casa Blanca veut que le Diable Rouge joue un rôle central cette saison.

L'ancien joueur de Chelsea et de Lille multiplie les séances et effectue une préparation physique poussée avec Antonio Pintus. Le préparateur physique compte bien remettre sur pied, et pour longtemps.