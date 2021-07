Officiel: Demarai Gray reste en Premier League

Courtisé par l'Olympique de Marseille en janvier dernier et finalement parti au Bayer Leverkusen à six mois de la fin de son contrat à Leicester, l'ailier Demarai Gray (25 ans, 10 matchs et 1 but en Bundesliga pour la saison 2020-2021) retourne déjà en Angleterre. Le natif de Birmingham s'est engagé ce jeudi avec Everton jusqu'en 2024.

Dans cette opération, la formation allemande récupère les 2 millions d'euros déboursés l'hiver dernier pour faire venir l'ancien international Espoirs anglais.

✍️ | Demarai Gray has joined from Bayer Leverkusen for an undisclosed fee after agreeing a three-year contract until the end of June 2024 with the option for a fourth year. @22demarai 🔵