OFFICIEL: un Vert sur le départ prolonge son aventure

Claude Puel peut souffler: il pourra compter sur lui pour cette nouvelle saison.

Arrivé en fin de contrat et notamment ciblé par Troyes et le Nice de son ex-entraîneur Christophe Galtier, l’attaquant Romain Hamouma (34 ans, 29 matchs et 6 buts en L1 pour la saison 2020-2021) va finalement enchaîner une dixième saison avec l’AS Saint-Etienne ! Ce mercredi, l’ASSE a en effet annoncé la prolongation du bail de l’ancien Caennais pour un an, jusqu’en juin 2022.

"Je suis très heureux. C’était une évidence de continuer à l’ASSE. Je ne savais pas que j’allais autant m’installer. Dix ans, c’est énorme. C’est mon club, je suis très bien ici. J’ai envie de continuer à travailler pour l’équipe. J’attends impatiemment les retrouvailles avec le Peuple Vert. Le Chaudron plein me manque. J’ai envie de faire descendre les tribunes, je ne pense qu’à ça", a confié le natif de Montbéliard sur le site officiel des Verts.