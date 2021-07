Après Alaba, une autre signature libre d'un joueur du Bayern au Real Madrid l'an prochain ?

Le milieu de terrain n'a plus qu'un an de contrat en Bavière.

Leon Goretzka quittera-t-il le Bayern Munich gratuitement à la fin de son contrat comme David Alaba. Pourtant, les dirigeants bavarois s'étaient montrés rassurants concernant sa prolongation. "Nous voulons tous qu'il reste ici, c'est un joueur exceptionnel qui est certainement l'un des milieux de terrain les plus buteurs de la Bundesliga, mais aussi l'un des milieux de terrain les plus dangereux d'Europe. Je suis incroyablement heureux de travailler avec lui et je serais également heureux si cela durait encore trois, quatre, cinq ou six ans", avait déclaré Nagelsmann à Sky Sport la semaine dernière.

Mais, le Real Madrid attend la fin de son contrat l'été prochain pour le signer libre, selon Bild. La Casa Blanca aurait même déjà contacté l'entourage du milieu de terrain pour prendre la température etl'international allemand (35 matchs) serait enthousiaste à l'iddée de rejoindre le club merengue.