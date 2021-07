OFFICIEL: Solskjaer prolonge à Manchester United

Le manager de Manchester United s'inscrit dans la durée.

Le Norvégien va donc rester plus longtemps sur le banc de Manchester United. Il a en effet prolongé jusqu'en 2024 (avec une année en option) à Manchester United. L'Objectif du club? Retrouver un titre de champion d'Angleterre qui leur échappe depuis la saison 2012-2013.

"Tout le monde sait ce que je ressens pour ce club, et je suis ravi d'avoir signé ce nouveau contrat. C'est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre entre jeunes et joueurs expérimentés qui ont faim de succès. J'ai une staff fantastique autour de moi, et nous sommes tous prêts à passer à l'étape suivante de notre voyage. Manchester United veut remporter les plus grands trophées et c'est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur le terrain et en dehors, et cela se poursuivra au cours des prochaines saisons", s’est réjoui Solskjaer sur le site officiel du club.