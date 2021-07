Jules Koundé de Séville à la Premier League ?

Jules Koundé (22 ans) serait proche de rejoindre Chelsea, d'après les informations du souvent fiable Fabrizio Romano de Sky Sports. L'international français aurait un accord personnel pour joindre les champions d'Europe jusqu'en 2026, et Chelsea serait en discussions avancées avec le FC Séville pour finaliser le transfert. Le montant de transfert devrait se situer entre 50 et 60 millions d'euros.

Jules Koundé has an agreement ready on personal terms with Chelsea. Contract until 2026 won’t be a problem to be signed - as Koundé is open to accept. 🔵 #CFC



Chelsea and Sevilla are in advanced talks to reach an agreement on payment/deal structure, as exclusively revealed 👇🏻 https://t.co/YADwyHETlZ