Lois Openda buteur en amical

À l'approche de la reprise, Lois Openda entretient sa confiance.

Lois Openda s'est mis en évidence, ce jeudi, avec son club. Vitesse a, en effet, dominé Bochum, qui retrouvera la Bundesliga cette saison, en match amical (1-2). Et c'est l'attaquant belge qui a inscrit le second but des siens.

Lois Openda entame sa deuxième saison aux Pays-Bas. Il avait déjà été prêté à Vitesse la saison dernière (38 matchs, 13 buts, 5 assists). Cet été, il a signé un nouveau de contrat de trois ans avec le Club de Bruges, avant de repartir en prêt avec le club néerlandais, finaliste de la Coupe des Pays-Bas et quatrième d'EreDivisie la saison dernière.