Gros casse-tête à venir pour Arsenal avec Willian

Le Brésilien sort d'un dernier exercice très compliqué sur le plan sportif avec un rendement très décevant.

L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta aimerait se débarrasser de Willian (32 ans, 25 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2020-2021) cet été afin de dégager des liquidités pour financer un gros mercato. Mais la mission s’annonce particulièrement difficile pour le technicien espagnol. L’ailier sort d'une saison 2020-2021 très compliquée voire décevante. De plus, le Brésilien a un énorme salaire chez les Gunners. Peu de clubs disposent des moyens nécessaires pour couvrir les émoluments annuels estimés à 10,8 millions d'euros de l’ancien joueur de Chelsea.

A moins que Willian accepte une baisse de revenus dans un autre club, la tâche s'annonce donc difficile pour Arsenal...