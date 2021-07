L'ex-Genkois Leon Bailey va rejoindre le Premier League

Leon Bailey va découvrir la Premier League. La pépite jamaïcaine, passée par Genk, va signer du côté d'Aston Villa après quatre années passées du côté du Bayer Leverkusen.

Le club anglais a annoncé avoir trouvé un accord avec le pensionnaire de Bundesliga. Bailey doit passer sa visite médicale avant que le transfert ne soit officialisé. Le montant de la transaction est inconnu.

Aston Villa and Bayer Leverkusen have reached an agreement for the transfer of Leon Bailey subject to the player completing a medical and finalising personal terms.