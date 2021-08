Marouane Fellaini buteur lors de la large victoire de son équipe en Chinese Super League

Shandong Taishan l'a emporté largement sur la pelouse de Qingdao et Marouane Fellaini a participé à cette victoire.

L'ex-Diable Rouge a inscrit le le 3e but de ses couleurs, à la 30e minute, alors que le Shandong Taishan l'emportait largement sur Qingdao (0-5) et conservait ainsi la tête de la Super League chinoise. Marouane Fellaini était titulaire, et est sorti à la 67e minute de jeu. Il inscrivait là, déjà, son 5e but en 10 matchs cette saison.