Officiel : Salvatore Sirigu rejoint Zinho Vanheusden

Salvatore Sirigu (34 ans), qui arrivait en fin de contrat en 2022, quitte cet été le Torino à titre définitif et rejoint le Genoa, où il signe pour une saison avec une option pour une année supplémentaire. Le vétéran italien a disputé 32 matchs la saison passée au Toro, et devra raffermir la défense du Genoa où évoluera notamment un certain Zinho Vanheusden. L'ancien du Standard aura donc derrière lui un champion d'Europe, Sirigu ayant disputé un match lors de l'Euro 2020 avec la Squadra (en poules face au Pays de Galles).