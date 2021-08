Ligue 1 2020-2021: pression maximale sur le PSG

Ce vendredi, les trois coups de la Ligue 1 seront donné avec la rencontre entre Monaco et Nantes. C'est l'occasion de faire le tour des favoris à la succession de Lille et des têtes connues du championnat. Nous commençons avec le grand favori: le PSG.

Le PSG n'a pas été champion la saison dernière, et comme cela n'arrive pas souvent il faut le souligner. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, il n'y a eu que trois titres qui ont échappé au Parisiens, ceux remportés par Montpellier, Monaco et donc Lille la saison dernière.

Du coup, Leonardo a sorti la grosse artillerie cet été: Hakimi est arrivé de l'Inter, Wijnaldum de Liverpool, Donnaruma du Milan AC et Sergio Ramos du Real Madrid. Ce sont 4 joueurs connus du football mondial et européens qui vont apporter leur talent et leur expérience au noyau.

Ce sont des achats ciblés, surtout concernant Hakimi et Wijnaldum, qui vont venir boucler des postes où le club du Parc des Princes avait des problèmes et ce depuis de nombreuses saisons. De plus, Donnaruma, Ramos et Wijnaldum sont arrivés gratuitement. Le transfert de l'international italien fait grincer des dents car Navas est toujours dans la place, mais le club avait l'opportunité de signer un gardien d'avenir, de 22 ans, et il ne s'est pas privé.

Des problèmes .... offensifs

Cependant, c'est un attaque que Pochettino a des soucis. L'entraîneur argentin ne sait pas dans quel état physique il va récupérer Neymar et ce dernier devra encore faire sa préparation. Il ne devrait pas être prêt avant la mi-septembre. Mbappé est lui revenu, mais il ne désire pas prolonger son contrat qui se termine en juin prochain et les dents grincent en coulisses.

© photonews

Icardi est resté, mais.... il est non seulement critiqué pour son jeu assez passif mais c'est surtout le seul réel 9 de formation du noyau, puisque Moses Kean est reparti à Everton.

Une pression plus intense que jamais

En ne remportant qu'une Coupe de France la saison dernière, et un trophée des champions, le PSG doit plus à ses supporters. Non seulement le titre et la Coupe de France sont un must, mais un beau parcours en Ligue des Champions le devient aussi. Finaliste, puis demi-finaliste des deux dernières éditions, le PSG veut toujours remporter ce trophée européen. Pochettino a la pression, c'est à lui et à ses joueurs de faire le boulot maintenant.