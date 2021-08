Joan Laporta s'exprime : "Non, Lionel Messi ne prolongera pas, c'est impossible"

Le président du FC Barcelone a tenu une conférence de presse pour évoquer l'annonce choc de ce jeudi soir : le départ de Lionel Messi.

C'était une annonce tellement énorme qu'elle en semblait irréelle. Ce jeudi soir, via un communiqué officiel, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi, sextuple Ballon d'Or, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps, enfant du Barça qui y évolue depuis ses débuts, ne restera pas en Catalogne la saison prochaine. Les normes financières de la Liga ne permettent pas un nouveau contrat. C'est ce qu'a expliqué Joan Laporta, président du FC Barcelone, ce vendredi en conférence de presse.

"Les chiffres sont bien pires que nous le pensions et les pertes bien plus importantes. Tout cela ne nous donne aucune marge de manoeuvre. Le fair-play financier ne nous permet pas d'enregistrer le contrat sur lequel nous et Lionel Messi étions tombés d'accord (...) Il aurait fallu hypothéquer une grande partie des droits TV du club pendant 50 ans, ce que j'ai refusé", entame Laporta. Pas question donc de coup de bluff, comme on pouvait cependant s'en douter au vu des vidéos pleines d'émotions partagées ce jeudi soir - on imaginait mal une institution comme le Barça s'y résoudre si le départ de l'Argentin n'était pas acté.

L'ancienne direction pointée du doigt

"Léo voulait rester et nous voulions qu'il reste", affirme le président catalan. "Nous pensions que la Liga serait plus souple, mais nous n'avons pas pu répondre à leurs exigences. Je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens, il y avait une date limite, ce jeudi, et nous avons pris la meilleure décision pour le Barça, car le club est au-dessus du tout", précise Laporta. "Nous savions quelles étaient les règles, mais l'héritage laissé par la précédente direction nous a empêché d'y arriver".

© photonews

Lionel Messi lui-même ne voulait pas quitter le FC Barcelone. "Il est triste, voulait rester, mais est confronté à la réalité. Le Barça est sa maison, il est ici chez lui. S'il y a encore un espoir ? Ce sont des hypothèses irréalistes. Il faut vivre dans le réel. J'aurais aimé être là aujourd'hui pour vous annoncer la prolongation de Messi, mais vu les circonstances, c'est impossible", regrette Laporta. "Nous aimerions lui rendre hommage chaque jour, au vu de ce qu'il a apporté au club, mais vu la situation, c'est compliqué. J'espère qu'il aura un jour l'hommage qu'il mérite au Barça".