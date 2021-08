Comme en 1998, Marseille remonte Montpellier !!!

Nous avons eu droit à un match de dingue ce dimanche soir à La Mosson. Des buts, une interruption, et au final du spectacle.

Il y a des matches qui restent dans la légende du football. En 1998, lorsque Marseille avait remonté un déficit de 4 buts pour s'imposer sur le score de 5-4, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là.

Ce dimanche, ce fut moins spectaculaire, mais le résultat fut le même. En effet, à la pause Montpellier menait 2-0 à domicile, grâce à un but contre son camp de Luan Peres et une réalisation spectaculaire de Laborde.

Jusqu'à l'heure de jeu, on se demandait comment les Phocéens allaient faire pour ne prendre ne serait-ce qu'une unite. Puis Sampaoli a fait entrer Benedetto et la présence d'un homme en plus dans le rectangle déstabilise la défense adverse.

Konrad, très remuant sur son côté gauche, centre et trouve Ünder seul qui marque dans le but vide. Dans la foulée Payer, replacé en 10, égalise sur coup franc avant de donner l'avantage à son équipe sur une récupération haute de la part de son équipe (2-3).

Malheureusement, la rencontre a été stoppée momentanément car des "supporters" locaux ont lancé des projectiles sur la pelouse, que ce soit lors du but du 2-3 ou quelques minutes plus tard. La rencontre a repris, pour sceller la victoire des Marseillais