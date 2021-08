Certains Parisiens ont loupé une (dernière?) occasion de se montrer

Le PSG a mieux débuté la saison qu'il y a un an, mais certains sont passés au travers et ont un avenir bien sombre.

Tout le monde attend le PSG au tournant depuis 10 ans, et ce sera encore plus le cas si Lionel Messi débarque au Parc des Princes. Ce samedi, les hommes de Pochettino se sont imposés à Troyes, en ayant été menés au score et en ne jouant finalement que 50 minutes à un très bon niveau.

Mais pourquoi ce niveau de jeu en-dessous de ce qu'on peut attendre du vice-champion de France? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le niveau physique de l'équipe. Les Parisiens ont récupéré les internationaux au compte-goutte et certains ont disputé ce samedi en Champagne leur première rencontre de la saison, comme Mbappé qui était cramé après une heure de jeu.

Mais surtout, la raison qui frappe le plus, ce sont les absents. Il manquait Neymar, Di Maria, Marquinhos, Paredes, Verratti, mais aussi les dernières recrues que sont Ramos et Donnarumma. Le vrai problème, c'est que certains joueurs qui étaient sur la pelouse n'ont pas convaincu et ont certainement joué leur dernière carte.

Le premier, c'est l'Allemand Julian Draxler. Sur son côté gauche, il a manqué de tout: de vitesse, de précision, parfois même de détermination. Il a traversé la rencontre comme un fantôme, qu'il est depuis son arrivée en France. Ensuite, Danilo a semblé un peu perdu au milieu et son duo avec Wijnaldum n'a pas été optimal et à certains moments de la rencontre il n'a pas rempli son rôle de 6.

Enfin, l'énigme Icardi a encore frappé. Transparent, toujours dans les mauvais espaces, effectuant les mauvaises courses: Icardi n'était nulle part, mais comme souvent... il a marqué, et le but décisif. Lui qui pourrait quitter le club dans les prochaines semaines ne s'est pas mis en vitrine de la meilleur des façons. Mais bon, en Europe tout le monde le connait.

Ce match à Troyes était une aubaine pour certains, ils ont surtout démontré qu'ils étaient trop courts pour le PSG et ses rêves de grandeur. Pour eux, la saison pourrait être longue... très longue.