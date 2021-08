Paris se prépare pour Messi : les supporters l'attendent à l'aéroport et au stade !

Les arrivées de Zlatan Ibrahimovic, Neymar et même plus récemment Sergio Ramos avaient déjà créé l'émoi au PSG, mais rien de comparable à ce que vit en ce moment Paris dans l'attente de la signature de Lionel Messi. Alors que ce dimanche déjà, des supporters parisiens s'étaient rassemblés à l'aéroport du Bourget pour accueillir l'Argentin, celui-ci arrive a priori ce lundi en France, et un sacré dispositif a été mis en place.

Le Parc des Princes, notamment, se prépare à souhaiter la bienvenue au sextuple Ballon d'Or, et le périmètre est progressivement fermé à la circulation, rapporte L'Equipe, qui réalise un live sur la situation, minute par minute. Un signe de l'importance de l'événement.

Hundreds of fans waiting for Messi at the Bourget airport and at the Parc des Princes. Not long to wait now. He is flying to Paris right now!!