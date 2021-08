PSG : Les premiers mots de Lionel Messi

Officiellement recruté par le Paris Saint-Germain ce mardi soir, la Pulga va pouvoir écrire une nouvelle page de son immense carrière.

Lionel Messi (34 ans, 47 matchs et 38 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021), laissé libre par le FC Barcelone cet été, débarque en Ligue 1 avec de grandes ambitions.

Sur le site du club, la Pulga a livré ses premiers mots en tant que joueur parisien. "Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le club et pour les fans. J'ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes", a assuré le sextuple Ballon d'Or dans son communiqué d'annonce.