L'accord entre la Liga et CVC Capital Partners est validé

Ce jeudi, l'assemblée des clubs de première et deuxième division se réunissait pour valider ou non l'union entre le fonds d'investissement américain et l'instance espagnole.

L'accord de la discorde entre la Liga et CVC Capital Partners est officiellement entériné. Les clubs de première et deuxième division ont accepté la collaboration entre les deux parties, selon AS.

CVC Capital Partners injectera donc 2,7 milliards d'euros à répartir entre tous les clubs ayant approuvé l'accord (38 sur 42). Un prêt remboursable sur 40 ans à faible taux d'intérêt permettra à CVC de financer les fonds. En échange, CVC recevra 11% des revenus des entreprises non audiovisuelles de la Liga et 10,95% des entreprises audiovisuelles au cours des cinquante prochaines années. Le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao et un autre club dont l'identité n'a pas filtré, se sont opposés à cet accord.