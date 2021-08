L'Australie souhaite organiser la Coupe du monde en 2030 ou 2034'

Déjà hôte du Mondial féminin en 2023, l'Australie pourrait envisager une candidature à l'organisation de l'une des prochaines éditions masculines.

Les dirigeants du football australien échafaudent une candidature pour accueillir la Coupe du monde de football masculin en 2030 ou 2034, ont annoncé jeudi des responsables de l'olympisme local et de la Fédération. "J'ai commencé (à travailler sur une possible candidature) pour 2030... Je pense qu'on doit commencer", a reconnu Rod McGeoch au journal The Australian, qui avait chapeauté la candidature des JO 2000 de Sydney.

Le patron de la Fédération australienne, James Johnson, croit pouvoir de nouveau concourir en bénéficiant de l'élan créé par l'organisation, partagée avec la Nouvelle-Zélande, de la Coupe du monde féminine en 2023 et des Jeux olympiques à Brisbane en 2032. "Nous allons organiser une grande compétition en 2023. Nous devons en tirer le meilleur parti possible et cela pourrait être un tremplin vers d'autres compétitions de la FIFA. Il y a une tendance. Regardez le Canada, qui a accueilli la Coupe du monde féminine en 2015 et, onze ans plus tard, ils vont accueillir la Coupe du monde masculine avec les États-Unis (et le Mexique). Ou le Brésil qui a accueilli la Coupe du monde en 2014 et les Jeux olympiques en 2016."

L'Australie avait déjà tenté sa chance pour 2022, mais la candidature, qui avait coûté aux contribuables 45 millions de dollars australiens (28 millions d'euros), n'avait récolté qu'une voix, face au Qatar, vainqueur controversé.