Eden Hazard, les mois de la dernière chance

Ce week-end, la Liga reprendra ses droits et le Real d'Hazard et Courtois se déplacera à Alavès. Avec deux Diables Rouges sur le terrain?

Deux saisons, 30 matches, 4 buts et 7 passes décisives pour un total de 1618 minutes. La carrière en Liga d'Eden Hazard est, jusqu'ici, indéfendable d'un point de vue comptable. En deux ans, le capitaine des Diables Rouges a accumulé les blessures et n'a jamais réussi à s'imposer, même s'il a ajouté un titre de champion d'Espagne à son palmarès.

Cet été, la presse espagnole l'a assuré: le Real voulait vendre Eden Hazard. Quelques jours plus tard, c'est Ancelotti qui aurait affirmé le contraire. On peut faire, ou dire ce qu'on veut: en ce début de saison, l'ancien joueur de Chelsea est et sera sous pression.

Sous pression par rapport à son état de santé tout d'abord. Sans rejoindre la foule de personnes assurant qu'il a une mauvaise hygiène de vie, il est compliqué en ce moment de ne pas avoir peur pour lui. A la moindre blessure, les supporters et les médias espagnols vont lui tomber dessus.

© photonews

Et si Eden est 100% fit, qu'il dispute toutes les rencontres, la pression sera aussi sportive. Il devra être décisif, marquer des buts, donner des passes décisives, faire se lever le public du Real et surtout retrouver le niveau qui était le sien lors de la Coupe du Monde 2018.

Les premiers mois seront décisifs pour lui, il devra faire un premier tour à la hauteur des espérances. On le sait, en Espagne, et au Real on ne le loupera pas si ce n'est pas le cas. Et il pourrait vite être remplacé.