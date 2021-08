Premier League : la course au titre s'annonce une nouvelle fois palpitante

La Premier League reprend ses droits ce vendredi avec un intéressant Brentford. A quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle saison, la rédaction de Walfoot vous propose de faire un tour d'horizon sur les équipes qui devraient animer le haut du tableau cette année.

La Premier League est enfin de retour ! Après plusieurs semaines d'arrêt, le championnat anglais reprend ses droits et promet une saison plus que palpitante. La saison dernière, Manchester City avait une nouvelle remporté le titre avec douze points d'avance sur son dauphin et ennemi juré Manchester United. Mais les Cityzens sont-ils capables de conserver leur titre ?

City et Chelsea comme favoris

Même si le mercato est loin d'avoir livré toutes ses surprises, quatre clubs semblent être les grands favoris pour la course au titre. Comme à son habitude, City va se battre pour conserver son sacre. L'effectif de Guardiola n'a pas été grandement chamboulé, excepté le départ d'Aguëro en direction du FC Barcelone.

Les Skyblues ont effectué une belle pioche en attirant Jack Grealish pour 117 millions d'euros mais le club ne veut pas s'arrêter là et espère toujours faire venir Harry Kane même si les négociations avec les Spurs semblent compliquées. Malgré tout, il faut s'attendre à l'un ou l'autre départ pour City, on pense notamment à Bernardo Silva qui pourrait rejoindre la Liga ou encore à Raheem Sterling.

Guardiola et ses troupes partent probablement comme les grands favoris mais on l'a vu ces derniers mois, City se repose à certains moments sur la forme de notre Diable Rouge Kevin De Bruyne pour débloquer la situation. Absent pour le début de la saison, le maestro sera, comme souvent, l'un des éléments phares du système du tacticien espagnol.

De son côté, Chelsea compte bien déjouer les plans de Manchester City. Repris par Thomas Tuchel en début d'année, l'effectif des Blues se porte beaucoup mieux et l'entraîneur allemand a montré qu'il n'était pas mort en remportant la Ligue des Champions et la Supercoupe l'UEFA, plaçant Chelsea sur le toit de l'Europe.

Comme City, Chelsea n'a souffert d'aucun gros départ et s'est débarrassé de joueurs qui étaient devenus excédentaires (Tomori, Giroud, Moses). Dans le rayon des arrivées, le club de Londres a effectué un premier gros transfert avec le grand retour de Romelu Lukaku. Le Belge est l'élément offensif qui manquait à Chelsea pour qu'il devienne une véritable machine de guerre. Avec ce renfort de choix, les pensionnaires de Stamford Bridge espèrent bien se battre pour un titre qui leur échappent depuis 2017.

Liverpool et Manchester United en embuscade

Derrière les Cityzens et les Blues, deux équipes auront leur mot à dire. Après une saison très compliquée malgré une qualification in extremis en Ligue des Champions, Liverpool va devoir montrer un bien meilleur visage cette saison.

La saison dernière, les Reds avaient été complètement déboussolés après l'absence pour blessure de van Dijk. La bande à Klopp a fait preuve de de fébrilité défensive et malgré le retour du Néerlandais, l'Allemand a décidé d'attirer le défenseur Ibrahima Konaté en provenance de Leipzig. Avec l'arrivée du Français, Liverpool semble paré sur le plan défensif, reste à savoir si le club va palier les départs Wijnaldum et de Shaqiri, en partance pour Lyon.

Le départ du Suisse pourrait peut-être offrir la possibilité à Divock Origi de s'exprimer, lui qui est à la recherche de temps de jeu depuis la saison dernière. Avec cet effectif, les Reds ont les armes pour se battre pour le titre mais ils devront faire preuve de régularité dans un championnat riche en rebondissements.

Avec les arrivées de Sancho et de Varane, Manchester United a montré qu'il faudra également compter sur eux cette saison. Toujours dirigés par Solskjaer, les Red Devils vont pouvoir compter sur un viver offensif impressionnant (avec Greenwood, Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Cavani notamment) et le métronome Pogba sera à la baguette d'une équipe qui n'a essuyé aucun gros départ et qui vise grand cette saison.

Comme Liverpool, la régularité sera le maître-mot pour les joueurs d'Old Trafford s'ils veulent titiller Manchester City dans la quête du titre. Quoiqu'il en soit, la bataille entre ces quatre clubs s'annonce plus qu'intéressante.

Plusieurs outsiders pour les places européennes

Comme chaque année, plusieurs équipes aiment se mêler à la course au top 4. La saison dernière, c'était Leicester qui avait failli remporter son ticket pour la Ligue des Champions avant de se faire rattraper par Liverpool. Cette année, les Foxes et nos Belges Tielemans, Praet et Castagne auront à coeur de montrer qu'ils ont le niveau pour truster les premières places.

Le club a réalisé un mercato plutôt intéressant en attirant le buteur de Salzbourg Patson Daka, le milieu de terrain lillois Boubakary Soumaré ainsi que le latéral gauche anglais Ryan Bertrand. L'entraîneur de Leicester Brendan Rodgers s'est renforcé aux postes souhaités et la victoire récente en Community Shield a permis aux pensionnaires de King Power Stadium de montrer de quoi ils étaient capables.

La grosse interrogation réside du côté de Tottenham. Après une saison complètement manquée (7e place et qualification en Conference League lors de la dernière journée), les Spurs espèrent retrouver leur forme d'antan avec l'arrivée de Nuno Espirito Santo (ex-Wolverhampton) à la tête de l'équipe.

Les départs d'Alderweireld, Lamela, Rose et peut-être bientôt Kane semblent marquer la fin d'une ère à Tottenham. Le club, qui entame un nouveau tournant avec l'arrivée de l'ex-directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici, s'est renforcé les jeunes talents Romero et Gil ainsi que le gardien italien Gollini. Reste à savoir si les Spurs peuvent espérer mieux que la saison précédente.

© photonews

Pour Arsenal, la donne est différente. Ces dernières années, les Gunners ont accumulé des résultats en dents de scie et peu d'observateurs les considérent comme des candidats au top 4.

Mais cet été, le club a réalisé un mercato plutôt intéressant. La bande à Mikel Arteta a attiré le prometteur défenseur anglais Ben White mais aussi Albert Sambi Lokonga qui pourrait s'imposer comme une des révélations à l'Emirates Stadium. Le jeune Nuno Tavares, qui avait montré de belles capacités à Benfica, viendra renforcer le poste de latéral gauche.

Cette saison, le club se doit de retrouver un ticket européen s'il ne veut pas s'habituer à devenir une équipe qui joue les seconds rôles.

On l'a donc compris, comme à son habitude, la Premier League devrait offrir ce qu'il se fait probablement de mieux dans une compétition domestique. La lutte pour le titre s'annonce plus que jamais acharnée !