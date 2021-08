Le Real Madrid en ... Premier League ? La presse espagnole affirme que Perez y penserait

Le président du Real Madrid, Fiorentino Perez, déjà à la base du projet de Super League, n'en a pas fini de lutter contre les instances dirigeantes du football espagnol.

Entre Fiorentino Perez et la Liga, le torchon brûle. Le président de la Liga, Javier Tebas, et le président du Real Madrid sont à couteaux tirés, et ce depuis avant même le projet de Super League piloté par Perez. Récemment, c'est l'accord trouvé par la Liga avec le fonds d'investissement CVC qui aurait provoqué la colère de Fiorentino Perez. Tebas, de son côté, ne se prive pas de critiquer le président madrilène. Et après avoir déjà envisagé de lancer une ligue fermée, la Super League, Fiorentino Perez aurait maintenant un projet fou : quitter le championnat espagnol.

C'est ce qu'affirme le Mundo Deportivo, qui en fait sa Une exclusive : le Real Madrid et son président considéreraient séreusement leurs options et auraient réfléchi à la possibilité de rejoindre ... la Premier League. Le Brexit aurait compliqué la tâche de Perez, qui aurait également étudié les options italienne et allemande. Naturellement, l'hypothèse de voir un jour le Real quitter l'Espagne ne tient pas vraiment debout, mais visiblement, Perez y aurait songé ...