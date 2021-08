🎥 Large victoire du Real Madrid, assist d'Eden Hazard et doublé pour Karim Benzema

Carlo Ancelotti titularisait Eden Hazard aux côtés de Thibaut Courtois, Gareth Bale, David Alaba ou encore Karim Benzema. Après un round d'observation, Eden Hazard (17e) tentait une première frappe, qui terminait hors cadre. Après une domination du Real, les débats s'équilibraient un peu mais ni Alaves ni le Real ne parvenait à imposer son jeu.

Après le repos pourtant, les visiteurs frappaient d'entrée de jeu via Karim Benzema (48e). Le Français profitait d'un ballon dévié par Eden Hazard pour reprendre du droit et battre Pacheco. Inspiré, le Real se mettait aux abris grâce à Nacho (56e), idéalement servi par Modrińá.

Alavés n'y arrivait, les troupes Carlo Ancelotti en profitaient alors pour tuer le match par Benzema (62e) en deux temps. Mais dans la foulée, les Basques obtenaient un penalty (64e) suite à une faute de Thibaut Courtois sur John Guidetti. Joselu trompait le portier belge et sauvait l'honneur. Eden Hazard cédait sa place à Vinicius Jr (66e), et le Brésilien scellait le score à 1-4 dans les arrêts de jeu

Vini Jr Scored 4-1 for Real Madrid, Alaba got assist on his Madrid debut. #AlavésRealMadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/Q28edXb5VJ