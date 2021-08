Le PSG dément les chiffres de ventes de maillot concernant Messi

Lionel Messi est la recrue vedette du Paris Saint-Germain cet été et des chiffres délirants ont été annoncés concernant les ventes des maillots floqués du n°30 de l'Argentin.

Les maillots floqués Lionel Messi se vendent comme des petits pains, c'est une certitude. Mais une rumeur affirmait que le PSG avait déjà écoulé ... 830.000 exemplaires de la vareuse portant le fameux n°30 attribué au sextuple Ballon d'Or. Un chiffre nié par Fabien Allègre, directeur de la diversification au PSG, dans les colonnes de L'Equipe.

"C'est délirant ! Oui, le trend de ventes a été phénoménal, mais on est très loin du million de maillots vendus", affirme-t-il. Si le maillot de Lionel Messi reste le meilleur lancement de ventes de maillots de l'histoire, les chiffres évoqués sont en effet un peu excessifs. "Nous n'avons lancé que deux maillots pour le moment, il reste le troisième et le quatrième et ces deux dernières saisons, c'est avec l'ensemble des quatre jeux de maillots que nous avions atteint le million". Prudence, donc, quand il s'agit des rumeurs concernant Messi et son transfert de tous les records.