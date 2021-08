Le genou en terre hué à Millwall : le coach de Fulham critique son homologue

Les joueurs de Fulham ont mis le genou à terre ce mardi avant leur match à Millwall et ont été copieusement hués. Les deux coachs ont une vision très différente de la chose.

Les joueurs de Millwall, eux, ont cessé depuis la saison passée de mettre le genou en terre après s'être rendus compte de l'opposition massive de leur public vis-à-vis de cette démonstration de soutien à la cause "Black Lives Matter". Ce mardi, les joueurs de Fulham ont été massivement sifflés et hués par le stade de Millwall.

L'entraîneur des Lions, Gary Rowett, espère que les instances du football trouveront "un meilleur moyen" d'unifier les acteurs du sport contre le racisme. "Je ne veux pas commenter la décision individuelle des gens de faire ce geste ou non, mais je pense que les autorités devraient trouver un moyen moins clivant de signifier l'opposition au racisme", déclare-t-il via Sky Sports. Millwall, de son côté, promeut la lutte contre le racisme par d'autres moyens, via notamment des banderoles.

De son côté, Jobi McAnuff, coach de Fulham, s'est dit déçu du comportement de son homologue. "Je ne pense pas que nous puissions faire quelque chose de plus clair que nous agenouiller avant les matchs. C'est une lutte contre les discriminations, c'est aussi simple que ça", estime-t-il. "Les supporters de Millwall décident de s'opposer à cette lutte en huant ce geste. En tant que coach du club, il faut condamner ce comportement. J'aurais aimé entendre ça, et je suis déçu".