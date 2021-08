🎥 Le superbe but de Marco Reus en Supercoupe d'Allemagne

Un but qui n'aura pas suffi au bonheur du Borussia.

C'est le Bayern qui a remporté le premier choc et le premier trophée de la saison allemande (1-3). Emmenés par Robert Lewandowski, les Bavarois ont soulevé leur neuvième Supercoupe d'Allemagne, mardi soir, au Signal Iduna Park.

Mais c'est bien le capitaine du Borussia qui a inscrit le bijou de la soirée. À l'heure de jeu, Marco Reus avait rendu espoir en trouvant la lucarne d'un Manuel Neuer impuissant. Quelques minutes plus tard, Lewandowski inscrivait son deuxième but de la soirée et mettait fin à tout suspense...