Retour sur les pelouses pour Aster Vranckx

Arrivé à Wolfsburg cet été, Aster Vranckx a rapidement déchanté. Victime d'une blessure musculaire, le jeune médian belge a dû patienter à l'infirmerie plusieurs semaines. Mais cette blessure n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir pour l'ancien Malinois, qui a pu reprendre l'entraînement.

Aster Vranckx devrait donc pouvoir faire ses débuts officiels avec Wolfsburg dans les prochaines semaines. Vainqueur de son premier match en championnat le week-end dernier, le VFL se déplacera au Hertha samedi, avant de recevoir Leipzig le 29 août.

Happy to be back on the pitch after 6 weeks🙏🏽#wekeepongoing pic.twitter.com/YfYIfLn2dL